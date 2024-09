Filha do apresentador Faustão comenta estado de saúde do pai: 'Está tudo bem'

A cantora Lara Silva, filha do apresentador Fausto Silva, o Faustão (74 anos), comentou o estado de saúde do pai. A entrevista vai ao ar na noite deste domingo (1º) no programa Domingo Espetacular, da Record TV.

"Só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando", afirma Lara Silva.

Fausto Silva está afastado da TV desde 2023. Na ocasião, o apresentador começou a apresentar problemas de saúde, e ao longo do tempo, o quadro foi se agravando, até que precisou ser submetido a um transplante.

Ainda no ano passado, Faustão recebeu um coração novo, e no início de 2024, foi novamente internado para um novo transplante, dessa vez de um dos rins.

Após a morte do apresentador Silvio Santos no último dia 17 de agosto, Faustão deu uma entrevista ao jornalista César Filho, do SBT, em que comentou a possibilidade de ter que ser submetido a um segundo transplante.