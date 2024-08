Faustão revela possibilidade de ter que passar por 2º transplante de rim

Em entrevista nesta sexta-feira (23), o apresentador Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre seu estado de saúde. Para César Filho, no SBT Brasil, o apresentador contou que, apesar de ter passado por um transplante de rim em fevereiro deste ano, ainda precisa fazer diálise duas vezes por semana. Ele também revelou a possibilidade de um novo transplante.

Faustão garantiu que está bem e até mudou a rotina para um estilo de vida mais saudável. Ele passou por dois transplantes, um de rim e outro de coração, no último ano. Apesar disso, segue em tratamento.

A possibilidade de passar por um novo transplante de rim (ele passou por uma cirurgia similar em fevereiro deste ano) não está descartada, relata.

“Esta semana tem uma perspectiva de reduzir para uma vez na semana [a diálise], até parar. Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com esse médico curitibano em Miami. Eu fiz consulta com ele”, disse.

O apresentador explicou: "ele quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução. Isso vai dar mais possibilidades. Tenho uns dez doadores só da família com compatibilidade de tipo sanguíneo".

Retorno à TV

O possível novo procedimento, segundo Faustão, não o afasta da ideia de retornar ao trabalho. De acordo com ele, apesar de já ter recebido propostas para trabalhar na parte digital, seu negócio é mesmo televisão. "Queria voltar e fazer algo que nunca fiz. Mas, primeiro, vou cuidar da saúde. Perdi dez quilos, perdi massa", disse.