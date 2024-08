Faustão volta à TV Globo para prestar homenagem a Silvio Santos: 'verdadeiro rei da TV'

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, voltou à TV Globo neste domingo (18), três anos após ter saído da emissora. Em entrevista ao Fantástico, ele falou sobre o legado de Silvio Santos e deu detalhes sobre seu estado de saúde após ter passado por um transplante.

"Todo mundo está consternado. Por mais que ele tivesse 93 anos, esbanjava energia, vitalidade e isso realmente comove todo mundo", disse Faustão sobre a morte de Silvio. O apresentador relembrou que ao longo de sua carreira recebeu alguns convites do empresário para trabalhar no SBT.

"Ele deixou uma marca, que essa marca é eterna, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, o único verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos", declarou.

Durante a entrevista, Faustão ressaltou que está bem de saúde e negou que estava internado no mesmo hospital de Silvio durante os últimos dias de vida do apresentador. "Na verdade, eu só fui hospitalizado duas vezes: no transplante do coração e no transplante do rim", disse.

Atualmente, ele vai duas vezes por semana ao hospital para fazer diálise. "É curioso porque, na verdade, eu nunca fumei nada. Nunca bebi, não bebo nem licor, nem cerveja, nada. Nunca usei drogas. Eu caí na malha fina e tive que fazer transplante do coração", afirmou.