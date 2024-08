Luis Sales, menino fã do Raça Negra, relembra participação no programa Silvio Santos

Luis Sales, que participou do Programa Silvio Santos quando tinha quatro anos, relembrou o encontro com o apresentador, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Em entrevista ao SBT News, ele disse que o encontro foi um "divisor de águas".

Na época, Luis participou do quadro “Topa Tudo Por Dinheiro” e ficou conhecido como "menino fã do Raça Negra" após dizer que era fã da banda. Na dinâmica, Silvio pediu que ele cantasse as músicas do grupo para uma planta, e, se ela se mexesse, isso indicaria que a música era boa.

No entanto, a planta não se mexeu e Luis caiu no choro. O momento virou meme e segue popular nas redes sociais até os dias atuais.

"O Silvio foi um divisor de águas na minha vida. Quem diria que ele seria capaz de realizar o meu sonho de conhecer a minha banda preferida, que é o Raça Negra, mesmo a banda estando muito em alta naquela época?", declarou.

"Lembro que após a gente terminar as gravações os meus pais conversaram muito com o Silvio, foi muito bacana a recepção de todos, e realmente foi inesquecível", afirmou.