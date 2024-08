Filhas gêmeas de Gugu fazem homenagem a Silvio Santos nas redes sociais: ‘ao lado do meu paizinho'

As filhas gêmeas de Gugu Liberato, Sofia e Marina Liberato, lamentaram a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, por meio de comunicação nas redes sociais. O apresentador, com quem Gugu trabalhou por anos, faleceu no sábado (17) após quadro de broncopneumonia, em São Paulo.

Marina lembrou da relação do pai dela com Silvio, citando as oportunidades que o dono do SBT proporcionou.

“Ele deu ao meu pai muitas oportunidades acreditando nele desde que era criança quando participava de concursos e enviava cartas com ideias. Um dia, ao sair do SBT, meu pai o encontrou e o Silvio o reconheceu como o menino que mandava as ideias de quadros para a TV”, escreveu no Instagram.

Gugu Liberato faleceu em 2019, aos 60 anos, após acidente doméstico. Nos últimos anos, o patrimônio do apresentador virou alvo de embates entre os filhos e a ex-esposa dele, Rose Miriam.

“Naquele momento, Silvio o contratou como office boy, mesmo ele tendo apenas 13 anos. A partir daí, meu pai recebeu várias oportunidades, o que fez aumentar ainda mais a sua admiração por aquele homem tão generoso”, reforçou Marina.

Enquanto isso, Sofia lembrou da relação dos dois. “Tenho certeza de que agora ele está ao lado do meu paizinho, e Deus está cuidando deles”, concluiu a jovem.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. A informação foi publicada nas redes sociais do SBT. Silvio estava afastado dos programas há dois anos, por conta do tratamento da saúde.

Através de boletim médico, divulgado pelo hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, a causa da morte foi confirmada como broncopneumonia causada por infecção do H1N1. A morte do apresentador ocorreu às 4h50 da manhã.