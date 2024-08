Intérprete de Chiquinha em Chaves faz homenagem a Silvio Santos: ‘Obrigada por tudo’

A atriz mexicana Maria Antonieta de Las Nieves, responsável pela personagem "Chiquinha" no seriado famoso "Chaves", fez homenagem ao apresentador Silvio Santos neste domingo (18). Silvio faleceu na manhã de sábado (17), em São Paulo.

“Obrigado por tudo, Silvio Santos, que nos possibilitou entrar na televisão brasileira com Chaves. Descanse em paz! Obrigado, senhor Silvio Santos, por levar alegria e os programas do Chaves para as famílias brasileiras", disse ela em pronunciamento.

Assim como ela, Florinda Meza, a Dona Florinda, também enviou mensagem de carinho. Ela pediu para o apresentador dar um abraço em Roberto Bolaños, criador do seriado cômico e intérprete de "Chaves".

“Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober”, escreveu.

Silvio Santos faleceu após dias internado. Segundo boletim médico, o apresentador e dono do SBT faleceu por broncopneumonia e foi internado no início deste mês após diagnóstico de H1N1.