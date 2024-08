Gabriela Spanic, Thalia e Florinda Meza se despedem de Silvio Santos

Diversas estrelas de produções mexicanas que marcaram a programação do SBT prestaram homenagens ao apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17). Gabriela Spanic, Thalia e Florinda Meza se despediram do apresentador em suas redes sociais.

Gabriela Spanic, conhecida pelo icônico papel de Paola Bracho na novela 'A Usurpadora' publicou um vídeo de sua participação no programa do apresentador.

"Te amo, Silvio. Eu sei que me senhor Jesus Cristo te tem lá em cima abraçado. Obrigada por tudo e sempre estará em meu coração e meus sentimentos. Minhas mais sinceras condolências para seus familiares, SBT e Brasil. Te amo e amo vocês há tempos!", escreveu a atriz.

A cantora e atriz Thalia, estrela das novelas 'Maria do Bairro', 'Marimar' e 'Maria Mercedes', também publicou um vídeo ao lado do apresentador.

"Descansa em paz Silvio Santos. Obrigada por tudo", escreveu a artista em seu perfil na rede social X.

Já Florinda Meza, a eterna Dona Florinda de 'Chaves', agradeceu ao apresentador pela notoriedade que deu ao programa. Ela também se referiu a um encontro do apresentador com seu marido, Roberto Bolaños, criador e protagonista de 'Chaves'.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", escreveu Florinda, se referindo a Roberto Gomes Bolaños, o Chaves, falecido em 2014.