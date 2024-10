Rapper Eminem será avô pela primeira vez aos 51 anos

O rapper Eminem revelou, nesta quinta-feira (3), em um videoclipe, que será avô pela primeira vez, aos 51 anos. A filha do artista, Hailie Jade está grávida do marido, Evan McClintock, com quem se casou em maio.

A novidade foi revelada com o lançamento do vídeo da música "Temporary (feat. Skylar Grey)". Nas imagens, é possível ver como foi a revelação, que envolveu Hailie o presenteando com um ultrassom e uma camiseta de futebol americano com o nome "vovô" e o número um nas costas.

O clipe ainda traz momentos de Eminem e Hailie em diferentes fases da vida, inclusive fotos dela bebê e no seu casamento.

No Instagram, o rapper foi muito elogiado: “Todo mundo quer odiar Eminem, mas, na verdade, ele é um dos maiores rappers de todos os tempos”, escreveu uma pessoa. “O tanto que eu chorei com esse clipe”, disse outra fã.

Eminem ainda é pai de Alaina, de 31 anos, e Stevie Laine, 22, frutos do relacionamento com Kim Scott.