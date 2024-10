Ingressos para show do Chris Brown no Brasil esgotam em uma hora

Fãs do cantor Chris Brown se empenharam para garantir ingressos para o show do artista que vai acontecer no dia 21 de dezembro, em São Paulo. Segundo a Live Nation, produtora responsável por trazer o vocalista ao Brasil, os tickets esgotaram em uma hora, e 50 mil entradas foram vendidas no curto período de tempo.

Com a alta demanda, Chris Brown anunciou um show extra para o dia 22 de dezembro, também no Allianz Parque, na capital paulista. O preço dos ingressos varia entre R$ 210 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 790 (pista premium, inteira).

Já os tickets para a nova data serão vendidos a partir desta quinta-feira (3) no site da Ticketmaster ou na bilheteria oficial do evento, localizada no Shopping Ibirapuera.

"Surreal, vocês acabaram de esgotar o primeiro show do Chris Brown no Brasil depois de 14 anos. Mas você tem mais uma chance de ver o Breezy de perto, em um show extra em São Paulo, dia 22 de dezembro, no Allianz Parque! Nos vemos lá!", diz a publicação da Live Nation.

A última vez que Chris Brown veio ao Brasil foi em 2010. Agora, ele traz ao país a turnê mundial "11:11", depois de passar pelos EUA e Canadá. O setlist do cantor passeia pelos maiores sucessos dos anos 2000 a hits novos, como "Under the Influence".