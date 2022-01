Chris Brown é processado sob acusação de drogar e violentar mulher em iate

O cantor norte-americano Chris Brown está sendo processado por supostamente drogar e estuprar uma mulher em um iate na cidade de Miami, Estados Unidos. A vítima solicita uma indenização de US$ 20 milhões — equivalente a mais de R$ 108 milhões, na contação desta sexta-feira (28) —, além do pagamento dos honorários advocatícios.

Denúncia de Jane Doe

Conforme a denúncia, obtida pela revista Rolling Stone, a coreógrafa, dançarina, modelo e artista musical, Jane Doe, e um amigo, não identificado, foram convidados por um conhecido, em uma ligação, para a embarcação, que estava ancorada em uma propriedade do rapper P Diddy, no dia 30 de dezembro de 2021.

Durante a chamada telefônica, Brown teria pegado o celular e falado para a mulher que ouviu as músicas dela, e, em seguida, a teria pedido para ir ao endereço "o mais rápido possível".

Ao chegar no local, o cantor teria oferecido uma bebida na cozinha para a artista. Após conversarem sobre a carreira musical e Brown dar dicas sobre como ingressar nesse setor, ele teria enchido o copo de Doe pela segunda vez. Em seguida, a coreógrafa teria ficado "desorientada, fisicamente instável e começou a cair no sono", segundo consta no processo.

Em seguida, o músico teria conduzido a mulher por um corredor até chegar em um quarto. No cômodo, ele teria fechado a porta e a impedido de sair. Na sequência, Brouwn a despiu e a violentou tendo, inclusive, ejaculado dentro dela, conforme o texto. Após o ato, o rapper teria ainda exigido que a vítima tomasse uma pílula do dia seguinte.

O advogado de Doe, Ariel E. Mitchell, declarou, em comunicado enviado à revista, que quer "garantir que todas as partes sejam responsabilizadas para que possamos começar a erradicar esse comportamento de nossa sociedade".

Nas redes sociais, o cantor de manifestou sobre o caso. "Espero que todos vocês vejam esse padrão de mentiras sempre que estou lançando músicas ou projetos. 'Eles' vão tentar puxar alguma besteira real".

Histórico de Chris Brown

Brown deve lançar o 10º álbum da carreira, chamado Breezy, ainda neste ano. Ele disse que quer que a música "fale com a alma das mulheres".

O cantor enfrentou uma série de problemas judiciais após ser condenado por agredir a então namorada Rihanna, em 2009. O casal chegou a reatar a relação em 2012, mas se separaram definitivamente no ano seguinte.

