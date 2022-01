Gabriel Medina coloca à venda mansão de R$ 8 milhões onde viveu com Yasmin Brunet

O surfista Gabriel Medina, agora ex-marido da modelo Yasmin Brunet, colocou à venda a mansão onde vivia com a então esposa na Praia de Maresias, em São Sebastião, no Litoral de São Paulo. Com 223 m², cinco quartos e seis banheiros, o imóvel está sendo oferecido por R$ 8 milhões.

A casa fica localizada em um condomínio de luxo e dispõe ainda de espaço gourmet, jardim, lareira, piscina, sauna e churrasqueira. Ainda conforme o anúncio de venda, a mansão será entregue ao futuro comprador inteiramente mobiliada.

Foi nesse imóvel, inclusive, onde Gabriel e Yasmin passaram o último Réveillon, com amigos e familiares. O ex-casal chegou a compartilhar fotos da virada nas redes sociais. Entre os convidados, estava Armando Fernandez, pai da modelo.

Legenda: Gabriel e Yasmin passaram o réveillon na mansão que está à venda Foto: Reprodução

Término

O tricampeão mundial da modalidade e a modelo tiveram o fim do casamento anunciado pelo colunista Leo Dias nessa quinta-feira (27). A assessoria do atleta confirmou a informação em nota.

Os dois começaram a namorar em 2020 e se casaram em dezembro do mesmo ano, no Havaí (EUA). O relacionamento foi marcado por brigas com a família de Medina, especialmente com a mãe, Simone.

Saúde mental

Na última segunda-feira (24), Gabriel Medina já havia anunciado que não irá competir em Pipeline, no Havaí, para tratar questões relacionadas à saúde mental. O surfista, que tem 28 anos, está em meio a um tratamento psicológico e não poderia parar com os compromissos.

Yasmin fez uma publicação nas redes sociais, na terça (25), para falar sobre a saúde mental do surfista, que a respondeu em tom de despedida: "Obrigado por tudo, você foi um anjo na minha vida. Sempre vou ser grato!".