Após memes, Chris Brown comenta suposta amizade com Naldo Benny

Após diversos memes, o rapper estadunidense Chris Brown reagiu a uma publicação que fazia referência ao cantor Naldo Benny. O brasileiro é alvo de piadas nas redes sociais porque muitos internautas acreditam que a suposta amizade entre eles seja mentira.

Legenda: Chris Brown comenta em publicação sobre Naldo Benny, no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Conforme Benny, o comentário de Brown na publicação — que tratava sobre um trailer fictício de um filme da vida do brasileiro — é um prova de que estava falando a verdade. “O homem comentou. Glória a Deus por tudo! Ih, comentou e coçou o olho de novo no ‘fucking shit, é o Naldo que tá ali?'”, disse.

No entanto, alguns fãs alegaram que o emoji na verdade pode significar vergonha alheia.

Meme sobre amizade

As brincadeiras sobre o assunto iniciaram depois de Naldo declarar que um dia visitou a casa do rapper. Na época, estava ocorrendo uma festa na residência do norte-americano, e Naldo ficou envergonhado por ser fã de Brown.

No entanto, o artista chegou a questionar o porquê de não ter sido cumprimentado. Benny ainda relatou que o estadunidense disse admirar o trabalho dele.