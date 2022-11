Naldo Benny sofre com necrose no nariz após procedimento estético

O cantor Naldo Benny sofreu um princípio de necrose no nariz, diagnosticado logo após a realização de um procedimento estético na região. Em uma série de vídeos, o marido de Moranguinho demonstrou preocupação nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o nariz com manchas escuras e uma série de machucados, além de um inchaço por conta da cirurgia.

"Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento", disse ele, com semblante de tensão.

Procedimento estético

O procedimento citado por ele foi uma rinomodelação, utilizado, na maioria das vezes, como uma forma de corrigir imperfeições no contorno nasal. Para conseguir o objetivo, a técnica usa ácido hialurônico de alta densidade, podendo apresentar necrose como um dos riscos.

Apesar da preocupação, Naldo veio a público tranquilizar os fãs, revelando que precisou optar por outro procedimento para consertar o problema inicial.

"Ontem estava muito feio o nariz, não expliquei vocês. Estou muito melhor, já não está doendo tanto, ainda está bem machucado, mas não dói tanto", disse ele, afirmando também que iria esclarecer como estava ocorrendo o tratamento.