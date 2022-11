The Weeknd anuncia shows no Brasil em 2023; veja datas

O cantor canandense The Weeknd confirmou, nesta segunda-feira (28), que fará apresentações no Brasil em 2023. Segundo o UOL, o artista chegará ao país para shows nos dias 7 e 10 outubro com a turnê After Hours Til Dawn Tour.

O anúncio oficial foi feito por meio da página oficial do artista no Twitter, também confirmando outras apresentações na Europa, em países como França, Alemanha e Espanha. Na América do Sul, os shows serão no Brasil, na Colômbia, Argentina e Chile.

Veja datas:

Com as datas já confirmadas, os ingressos devem começar a ser vendidos já no dia 8 de dezembro, às 10h. Entretanto, os preços de cada setor nas respectivas cidades ainda não foram informados.

No Rio de Janeiro, o show acontecerá no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, a apresentação deve acontecer no Allianz Parque.

No Brasil

Essa, inclusive, não é a primeira vez de The Weeknd no Brasil. O canadense já passou em solo brasileiro em 2017, quando foi a principal atração do festival Lollapalooza, realizado em São Paulo, quando fazia turnê com o álbum 'Starboy'.

O álbum mais recente do cantor é 'Dawn FM' e foi lançado em janeiro deste ano. Com canções coo 'Take My Breath' e 'Out of Time', ele deve ser o foco da turnê, mas sucessos antigos do artista também devem entrar na setlist.