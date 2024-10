Fãs do filme 'Meninas Malvadas', estrelado por Lindsay Lohan, celebram 3 de outubro na web; entenda

"No dia 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. É 3 de outubro". Essa é a frase que a personagem Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, diz ao crush Aaron Samuels (Jonathan Bennett) no filme "Meninas Malvadas" (2004). A cena é um marco na cultura pop, sendo relembrada anualmente por fãs. Nesta quinta-feira (3), os internautas compartilharam diversos memes nas redes sociais.

O elenco contava também com Rachel McAdams como Regina George, Amanda Seyfried como Karen Smith e Tina Fey como Srta.Norbury.

Dentre outras referências do filme, dirigido por Mark Waters, estão: "Às quartas usamos rosa" e “Eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina e nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela para que pudesse falar dela mais um pouco”.

Essa segunda frase é usada por Candy quando ela se torna obcecada pela vida de Regina, tentando boicotar a rival.

Nas redes sociais, o meme ganhou vida própria e, toda vez que alguém tem alguma obsessão, troca o nome da Regina pelo que é a nova fixação no momento. Um exemplo foi durante a pandemia, quando viralizou um vídeo paródia sobre a Pfizer.

Outro tópico de assunto foi o da dança Jingle Bell Rock, que se tornou outra referência do mundo pop e é utilizada para marcar a chegada do período natalino.

Confira memes sobre o 'Dia 3 de Outubro' na web