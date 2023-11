Por que Rachel McAdams não participou do reencontro de 'Meninas Malvadas'? Veja o que se sabe

Os fãs do filme "Meninas Malvadas" foram surpreendidos com uma publicidade da rede de lojas Walmart reunindo as estrelas da produção. Lançada na última quarta-feira (1º), a peça publicitária traz Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert em propaganda da Black Friday.

Nas redes sociais, alguns usuários levantaram questionamentos sobre a falta de Rachel McAdams. A atriz, que interpretou Regina George no filme, não esteve presente na propaganda.

Veja publicidade lançada na quarta (1º):

Apesar da ausência, uma fonte do portal americano sobre celebridades Page Six relatou que não há conflito entre as protagonistas da produção.

“Rachel McAdams não queria fazer isso [o comercial]. Foi oferecido a todas elas”, informou a fonte ao site americano. Ainda segundo o entrevistado, “as três adoraram estar juntas no reencontro. Elas se divertiram muito conversando sobre serem mães e foi definitivamente uma perda não ter Rachel lá”.

Veja também

O comercial de TV, que também é estrelado por Daniel Franzese e Rajiv Surendra, foi lançado nove anos depois que o icônico filme adolescente chegou aos cinemas.

'Meninas Malvadas'

O primeiro filme da franquia conta a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa, nunca tendo ido a uma escola.

Após retornar aos Estados Unidos com os pais, ela se prepara para iniciar a vida de estudante, se matriculando em uma escola pública.

Logo Cady percebe como a "língua venenosa" de novas colegas pode prejudicar a própria vida e, para piorar a situação, Cady se apaixona pelo garoto errado.