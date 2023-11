Entenda o motivo pelo qual Regina Duarte foi vista catando papelão pelas ruas de São Paulo

A atriz Regina Duarte virou assunto nas redes sociais ao aparecer em um vídeo, que viralizou nesta quinta (2), catando papelão pelas ruas de São Paulo. A situação, entretanto, nada tem a ver com o status financeiro da artista, mas está relacionado ao fato de que ela agora se dedica às artes plásticas, utilizando materiais reutilizáveis nas obras. As informações são do Metrópoles.

Assim como o papelão, Regina tem utilizado cascas de árvores nas peças, por exemplo. Regina já usou as redes para mostrar tributos feitos à fauna e à flora por meio da arte, retratando a natureza.

Atualmente, a atriz, que foi secretária da cultura no governo de Jair Bolsonaro, descreve o trabalho que desenvolve como um "hino de amor à natureza, às árvores, às folhas, às flores, às cascas das árvores, às raízes e aos frutos".

Mostra em SP

Regina participa da mostra 'A Natureza e Eu: Novas Descobertas', disponível gratuitamente na galeria Aqua Arte até o dia 18 de novembro. Essa é a primeira vez que ela vem a público para exibir o que tem produzido.

A mostra é comandada por Roberto Spiritus e traz como proposta o resultado de pesquisas feitas por Regina em arte botânica. Segundo ela, em definição publicada nas redes sociais, o trabalho pode ser descrito como “paixão avassaladora”, compostos por uma coleção repleta de troncos, casca, folhas e flores.

"Tenho muito a aprender ainda, eu sei. Não sei se vou conseguir me conter e passar mais de um dia sem lidar com as mais de mil folhas que recheiam meus livros e prensas. O processo que me levou a esta mostra me revelou que como ser humano vou também me transformar um dia em novas coisas", escreveu a ex-atriz sobre a nova fase.