Motorista que atropelou Kayky Brito diz que Bruno de Luca está 'passando muito mal'

O motorista de aplicativo envolvido no acidente do ator Kayky Brito usou as redes sociais para revelar uma conversa recente que teve com o apresentador Bruno de Luca. Diones Coelho contou que o amigo de Kayky, com quem ele estava momentos antes do grave acidente no Rio de Janeiro, o agradeceu pelo socorro prestado e falou sobre como estava psicologicamente após a repercussão do caso.

Bruno foi indiciado por omissão de socorro, já que estava com Kayky em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, mas não ajudou o amigo após ele ter sido atingido pelo veículo de Diones na via em que transitava.

Veja também

"Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", comentou Diones, explicando que o vídeo estava sendo gravado com o consentimento de Bruno de Luca.

Ao questionar Bruno sobre quais os sentimentos haviam ficado após o acidente, o motorista pontuou que se surpreendeu com o medo relatado pelo apresentador por conta do caso.

"Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet", explicou Diones. Segundo o motorista, um convite foi feito por ele a Bruno para uma ida à igreja, o que teria sido aceito de bom grado pelo apresentador.

Diones ainda reforçou que as conversas entre os dois têm sido frequentes. "Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo", finalizou.

Recuperação do acidente

Enquanto isso, Kayky segue em recuperação após o grave acidente. Atropelado no início de setembro, ele ficou internado por 27 dias para tratar politraumas e um traumatismo craniano.

Nas redes sociais, o ator agradeceu aos familiares e o motorista, pontuando que, agora, segue em recuperação em casa. Até então, não se sabe quais as conversas que ele teve com o amigo Bruno de Luca.