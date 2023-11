Cantora Letrux retira tumor no ovário e tranquiliza fãs: ‘correu tudo bem’

Após passar por uma cirurgia para retirar tumor no ovário, a cantora Letrux, 41, conversou com os fãs pelo seu Instagram, com o objetivo de tranquilizá-los. Ela contou, nesta terça-feira (31), que o procedimento foi bem-sucedido e explicou o que descobriu sobre a doença.

"Passo aqui para dizer que correu tudo bem na minha cirurgia", escreveu. "Meu tumor era 'borderline'. De acordo com a OMS, a definição de tumor borderline de ovário é um tumor ovariano que apresenta uma proliferação epitelial atípica maior do que a observada nos tumores benignos, mas sem a destruição estromal invasiva presente nos tumores malignos".

Ela também explicou que talvez tenha que realizar uma histerectomia, cirurgia para a remoção do útero que pode incluir a retirada das trompas e ovário. “Ainda temos que aguardar a biópsia, talvez seja necessário uma histerectomia/tratamento, mas pode ser que apenas ter retirado o ovário direito já seja suficiente. Vamos torcer por isso”, pontuou.

A artista também dividiu que está bem dolorida, pois "o rasgo vertical na barriga foi intenso", mas "muito aliviada que o cenário é mais brando". Em seguida, agradeceu todo o apoio e carinho dos fãs.

A postagem recebeu vários comentários de apoio. Dentre os famosos, manifestaram-se Zélia Duncan, Letícia Sabatella, Astrid Fontenelle, Liniker, Dira Paes, Maria Ribeiro e Eduardo Moscovis.

Letrux revelou ter recebido um diagnóstico de câncer no ovário no início do mês. Na época, ela contou que faria a cirurgia de retirada e, por esse motivo, cancelou os shows que faria em novembro.

"É um assunto íntimo, mas divido para conscientizar mais mulheres e homens trans a cuidarem dessa área", disse. "Tudo o que leio sobre câncer de ovário é muito silencioso. Não há dor, mas, quando se descobre, já está grande. Felizmente, a taxa de letalidade é super baixa", avaliou.