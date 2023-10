Letrux é diagnosticada com câncer no ovário e cancela agenda de shows em novembro

A cantora Letrux revelou em suas redes sociais, nesta terça-feira (3), que foi diagnosticada com câncer no ovário. Ela deve se submeter a uma cirurgia para a retirada do tumor ao fim deste mês de outubro e, por isso, teve de cancelar a agenda de shows para novembro, quando faria uma apresentação no festival Avante, em Porto Alegre.

A doença foi descoberta em exames de rotina, após ser detectado um suposto cisto no ovário direito da artista. "Sei que isso é apenas um buraco na estrada e que conseguirei seguir o caminho depois, forte e saudável", escreveu ela no Instagram.

"É uma cirurgia delicada, porque, apenas na hora, pode ser feita a avaliação da situação. É um assunto íntimo, mas divido para conscientizar mais mulheres e homens trans a cuidarem dessa área. Tudo o que leio sobre câncer de ovário é muito silencioso. Não há dor, mas, quando se descobre, já está grande. Felizmente, a taxa de letalidade é super baixa", desabafou a cantora, que aproveitou para pedir "pensamentos positivos". "Novembro é pausa e cura", completou.

Por fim, ela aconselhou os seguidores a cuidarem do próprio corpo, "o único amigo que atravessa a jornada da vida do dia 1 até o dia final". "Espero que tudo isso não passe de um susto doido. Obrigadíssima pela onda de amor e carinho que já consigo avistar daqui da beira do mar, onde sempre me encontro. Vai dar tudo certo", concluiu.

Repercussão

Nos comentários da postagem, artistas como Ingrid Guimarães, Natália Lage e Mel Lisboa enviaram mensagens de apoio à cantora. Preta Gil, que recentemente enfrentou um câncer no intestino, também prestou solidariedade: "Querida, estou forte com você pra tudo que precisar, essa espera é muito difícil, mas vai dar tudo certo. Você é luz", disse.