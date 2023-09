Marieta Severo fala pela primeira vez sobre câncer no endométrio e diz que tirou útero e ovários

A atriz Marieta Severo, de 76 anos, falou pela primeira vez sobre ter tido câncer no endométrio, em entrevista ao jornal O Globo. "Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia”, contou.

O tema foi citado quando a atriz foi questionada sobre o motivo que a levou a se tornar madrinha da campanha "Setembro em Flor". A iniciativa foi criada em 2021 pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), do Instituto Nacional do Câncer (Inca), e trata a prevenção e o diagnóstico precoce de tumores ginecológicos. Marieta gravou um vídeo chamando a atenção para a importância de se vacinar contra o HPV, vírus que pode causar câncer de colo de útero.

Assuntos relacionados

Na entrevista, a artista, que encerrou contrato com a TV Globo após 40 anos, destacou ainda que sente como se tivesse uma missão a cumprir: "Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação caíram", citou.

A eterna Dona Nenê de "A Grande Família" ainda afirmou que todas as netas e o neto foram vacinados contra o HPV. "Vacina é vitória da humanidade", concluiu. A vacina do HPV é indicada para homens e mulheres de 9 a 45 anos.

Envolvida com a causa

Em vídeo publicado no perfil do Instagram do EVA, Marieta chamou atenção para dados alarmantes: "você sabia que, a cada 90 minutos, uma mulher morre por conta de câncer no colo do útero no Brasil? Que 4 entre os 10 tipos de câncer mais frequentes ocorrem entre as mulheres? (...) Eu sou madrinha do 'Setembro em Flor', que tem o objetivo de alertar contra os cinco cânceres ginecológicos: endométrio, ovário, vulva, vagina e colo do útero".

Os comentários na publicação foram de esperança e de elogio pela participação da atriz na causa: "Eu venci o câncer do colo do útero! Com informação e acesso à saúde nenhuma mulher precisa passar por isso. Vamos juntas mudar essa história", disse uma internauta. "Por isso é importante toda mulher fazer o exame. Prevenção é tudo", defendeu outra pessoa. "Obrigada por passar essas informações aí no seu perfil, para nós mulheres", afirmou mais uma.