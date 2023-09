Rebeca Abravanel e Alexandre Pato esperam o primeiro filho, diz colunista

O jogador Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel estão à espera do primeiro filho juntos. A gestação da herdeira do apresentador Silvio Santos foi divulgada neste domingo (24) pelo colunista Léo Dias.

Alexandre e Rebeca ainda não se manifestaram sobre a gravidez, nem pelas redes sociais nem por meio da assessoria de imprensa.

Assuntos relacionados

O casal subiu ao altar em julho de 2018. Dois anos depois, eles se mudaram para os Estados Unidos, onde o futebolista vestia a camisa do Orlando City. Eles retornaram ao Brasil em maio deste ano.

Patrícia foi casada anteriormente com Leonardo Cid, de 2004 a 2011; e com Guilherme Mussi, entre 2015 e 2016. Já Pato foi casado com a atriz Sthefany Brito, de 2009 a 2010.