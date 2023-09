Mariana Saad e Rômulo Arantes anunciam noivado

"Noivos. Estou tão feliz!": foi assim que Mari Saad e Rômulo Arantes Neto anunciaram o novo passo no relacionamento em post feito em conjunto nas redes sociais nesse sábado (23). A influencer de beleza e o ator estão viajando na Bahia, onde o pedido foi feito com o mar ao fundo.

"Eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial para a gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história!", escreveu Saad na publicação. As informações são da Quem.

No início deste ano, Mari respondeu perguntas de fãs sobre o desejo do casamento. "Se a gente vai casar? Não sei, em algum momento. Mas, morando junto, já casou. Junta as contas, as roupas, os BOs, tudo. Não estou com essa coisa de festão de casamento. A gente só está morando junto e entrega para Deus", disse.

E completou: "Se der vontade na hora, a gente faz, isso se tiver festa. Quando a gente está com alguém, é um processo natural. Se for saudável, vai ter casamento. Se não der, não vai ter".

Os dois assumiram o relacionamento em março do ano passado ao aparecerem juntos o casamento da empresária e assessora Piny Santoro.