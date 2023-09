Atriz Gabi Lopes sofre assalto em São Paulo e tem vidro do carro quebrado: 'foi muito forte'

Através das redes sociais, a atriz Gapi Lopes revelou ter sofrido um assalto na madrugada deste sábado (23), em São Paulo. Durante a ação, a artista teria sofrido ferimentos no rosto e nos braços.

No relato, compartilhado nos stories de seu perfil no Instagram, Gabi conta que estava sentada no banco da frente de um veículo, deslocando-se para um compromisso na companhia de uma amiga, quando o vidro de sua janela foi quebrado. “Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e, do nada, tudo estava acontecendo”, disse.

Legenda: Atriz contou detalhes da ação em story Foto: Reprodução/Instagram

Durante a ação, a atriz acabou sofrendo pequenos cortes no nariz, na mão e na boca, além de um mais profundo na região do cotovelo. Apesar dos ferimentos, Gabi afirmou que está bem e tranquilizou os seguidores.

“Eles levaram meu celular, e o que importa é que eu estou bem. Poderia ter sido bem pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem”, escreveu.