Andressa Urach volta a ser internada com diagnóstico de infecção nos rins

Andressa Urach está internada novamente e publicou um vídeo no Instagram do filho, Arthur Urach, para comentar sobre o estado de saúde. Ela está com um quadro de pielonefrite, uma infecção nos rins causada por bactérias presentes no canal urinário. A doença costuma começar como uma infecção urinária que, quando não é tratada, chega aos rins.

A influenciadora está com a conta do Instagram fora do ar. No vídeo, ela afirmou que a suspensão está "em análise" e, por isso, usou a conta do filho para se pronunciar. "Venho por aqui informar que está tudo bem. Estou internada no hospital porque estou com pielonefrite, mas devo ganhar alta em breve, no máximo sábado", disse.

Andressa prometeu que estará em festa marcada para o próximo dia 26, em São Paulo, promovida por ela com a presença de influenciadores e artistas.

Cirurgia de emergência

Na semana passada, a ex-Miss Bumbum precisou passar por uma cirurgia de emergência. Andressa teve pedras nos rins e foi internada. No dia seguinte, recebeu alta e, pouco tempo depois, estava em uma balada: "Após dormir muito no hospital, decidi curtir um sertanejo top (...) bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas", escreveu em uma publicação no Instagram. "A vida é muito curta para você deixar de fazer o que ama", finalizou.