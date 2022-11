Andressa Urach recebe alta após internação psiquiátrica e se pronuncia nas redes

A influenciadora Andressa Urach recebeu alta nesse sábado (19), após ficar internada por conta de um suposto surto psicótico. A também modelo chegou a passar 20 dias na ala psiquiátrica de um hospital e deixou o local para voltar ao convívio com os familiares. O momento do retorno foi compartilhado em um vídeo no YouTube.

Andressa virou assunto nas redes após o assunto da internação se tornar público, divulgado pelo ex-companheiro dela, Thiago Lopes. Pai do pequeno Leon, caçula de Andressa, ele revelou que ela foi levada à unidade médica para tratar da saúde mental.

No vídeo, Andressa revelou que não teria como dar muitos detalhes sobre a saída do hospital. “Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim”, disse nas imagens.

Cuidados em casa

A mãe da modelo, Marisete de Faveri, pediu para que os seguidores não enviassem muitas mensagens falando sobre o assunto. “A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem”, pontuou.

No Instagram, Andressa já havia aparecido antes da alta. No sábado (19), ela compartilhou uma série de imagens do filho, Leon, e pediu pela oração das seguidoras, deixando clara a saudade do filho.

“Saudades do meu Leon, 20 dias longe dele! Nos coloquem em suas orações. Eu oro por vocês e vocês oram por mim?! Senhor Jesus está na frente de tudo! E sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus”, disse.

Anteriormente, Andressa foi acusada por Thiago de tentar usar o filho como sacrifício em um ritual. Entretanto, a mãe da modelo negou a história por meio das redes sociais.