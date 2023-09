Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Ana Maria e Gil do Vigor se enfrentaram neste domingo (25)

A apresentadora Ana Maria Braga chamou atenção das redes sociais em participação do programa "Domingão com Hulk", exibido neste domingo (24). Ela deixou o cabelo loiro de lado, encarou uma peruca vermelha e um par de óculos redondos para dar vida à Rita Lee. A rainha das manhãs da TV Globo fez participação no quadro "Batalha do Lip Sync", disputando com Gil do Vigor.

No repertório, Ana Maria fez a dublagem de "Lança Perfume". A apresentadora se emocionou com o carinho da plateia quando entrou no palco.

Em uma segunda apresentação, a mãe do Louro José fez interpretação vestida de Carmem Miranda. "Mostrando as pernas aos 74 anos com muito orgulho", comemorou Ana após a apresentação.

Gil do Vigor dublou um número de ópera e ainda interpretou a cena clássica do filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", dublando o hit "I've had the time of my life".

Distribuição de comida

Em outro momento fofo do programa, Ana Maria distribuiu coxinhas e pães de queijo para a plateia. Durante o gesto de "carinho", como descrito por Ana, Huck brincou acusando a apresentadora de "boca de urna", já que a plateia é quem decide o vencedor da disputa.

Depois da performance emocionante e hilária de Gil do Vigor, sobrou para a plateia decidir o campeão da disputa. E quem saiu com o cinturão da semana foi Ana Maria Braga.