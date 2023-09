Kevinho mostra mãe na primeira sessão de quimioterapia após retirada de nódulo na mama

O cantor Kevinho emocionou os seguidores, nessa quarta-feira (27), ao compartilhar fotos ao lado de sua mãe, Sueli Azevedo, que iniciou o tratamento de quimioterapia para combater um câncer de mama. A matriarca está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e passou recentemente por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no seio.

Na publicação, o funkeiro relembrou o diagnóstico, os processos cirúrgicos e os exames que ela fez até o momento na luta contra a doença.

"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida 'quimioterapia'! Saber que esses medicamentos vão te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão para que essa doença não volte nunca mais!", escreveu ele na legenda.

Veja publicação

"Trabalho e compromissos nunca vão ser mais importantes que você, tu és minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo para sempre e você sempre vai ser minha prioridade! ", finalizou o cantor.

Em julho, Kevinho publicou uma carta aberta à mãe, desejando força e apoio no enfrentamento ao câncer. “Mãe, admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família. A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida”, disse.

O artista recebeu o apoio de celebridades e fãs nos comentários. “Tudo ficará bem, Deus no controle”, escreveu Wesley Safadão. “Melhoras para ela”, desejou a apresentadora Adriane Galisteu.