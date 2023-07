Mãe de Kevinho é internada em hospital e filho faz carta aberta: ‘vamos vencer’

O funkeiro Kevinho publicou no Instagram, na terça-feira (18), uma sequência de imagens da mãe, Sueli Azevedo, em um hospital em São Paulo e escreveu um texto emocionante para ela. No final da carta aberta, o artista adicionou um emoji de laço, o que fez com que os seguidores especulassem que a internação se deu após um diagnóstico de câncer.

“Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem! Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família”, iniciou Kevinho.

“A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida”, concluiu.

O artista recebeu o apoio de celebridades e fãs nos comentários. “Tudo ficará bem, Deus no controle”, escreveu Wesley Safadão. “Melhoras para ela”, desejou a apresentadora Adriane Galisteu.

Nódulo

Conforme a assessoria do artista, Sueli Azevedo foi submetida a um procedimento para retirada de um nódulo na mama, no Hospital Israelita Albert Einstein, na noite da última segunda-feira (17), e tudo correu bem.