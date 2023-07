Simony relata sentimentos com fim de tratamento contra câncer: 'é muito difícil'

A cantora e apresentadora Simony celebrou, em entrevista à revista Quem, o fim de tratamento contra o câncer e relembrou o processo difícil vivido nos últimos meses. Agora, ela se prepara para as últimas sessões do tratamento.

"Estava mais preparada emocionalmente, mas, mesmo assim, é muito difícil. Os sintomas são os mesmos, o efeito da medicação não muda", disse ela. Simony já havia contado sobre a falta de libido, ansiedade e irritabilidade.

Mãe de quatro filhos, a cantora contou na entrevista que precisou lidar com o medo frequente da doença. "Em alguns momentos, tive medo do que a doença poderia causar, principalmente ficar longe dos meus filhos, mas não tive pensamentos negativos", comentou, lembrando que lidou com tudo de forma tranquila.

Tratamento contra a doença

Ela explicou à Quem que o tratamento se encerra em agosto, sem nenhum sinal da presença de câncer no corpo. "Fiz exame há duas semanas e não tem mais nada, graças a Deus. Agora faltam só mais duas sessões. Acaba em agosto", confirmou.

Simony, inclusive, já compartilhou sobre a experiência no livro 'Um Dia de Cada Vez', deixando em aberto a possibilidade de falar novamente sobre o assunto em um novo lançamento.

"Poder escrever sobre este assunto e compartilhar com outras pessoas foi algo que me ajudou muito. Quem sabe eu não continue a escrever", garantiu à Quem.