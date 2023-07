Simony diz estar decepcionada com depoimentos em documentário sobre o Balão Mágico

A cantora Simony se manifestou no Instagram sobre o documentário “A Superfantástica História do Balão Mágico”, lançado nesta semana e disponível no serviço de streaming Star+. Ela disse estar decepcionada com alguns depoimentos do projeto.

"Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez”, relatou Simony, que entrou para o Balão Mágico quando tinha 5 anos.

"Infelizmente meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso”, acrescentou ela, sem dar detalhes sobre qual parte da produção a desagradou.

Documentário

Mais de quatro décadas depois do surgimento do grupo infantil que fez sucesso na TV e vendeu milhões de discos, para o documentário optou-se pelo formato de "reunião" - algo parecido com o que os especiais de Friends e Harry Potter fizeram recentemente - entre os integrantes Simony, Jairzinho (Oliveira), Mike (Michael Biggs) e Tob (Vimerson Cavanilas).

A série promete traçar um panorama de como foram os anos de fama e sucesso, à frente e por trás das câmeras, e como os artistas mirins seguiram sua trajetória na vida adulta.

A produção também traz depoimentos de personalidades como Fábio Jr., Boni, Gretchen e Baby do Brasil.