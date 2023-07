Xuxa fala sobre contato com a irmã antes da morte: 'ela queria ver o documentário'

O lançamento de Xuxa, o Documentário acontece nesta quinta-feira (13) na Globoplay. Durante entrevista coletiva na última segunda-feira (10), a apresentadora comentou sobre as pessoas que fizeram falta no especial, entre elas sua irmã, Mara Meneghel, que morreu no início do ano. As informações são da CARAS Brasil.

"Não tive a minha irmã falando [no documentário]. Ela chegou a conversar com a Cami e acho que com o Pedro também, se não me engano, mas eu não tive a possibilidade. Ela estava vindo para o Rio de Janeiro em fevereiro, para poder passar o aniversário comigo, ela queria ver o documentário. E foi embora em janeiro", revelou Xuxa.

A eterna rainha dos baixinhos contou que a irmã não foi a única pessoa que fez falta no documentário: "Faltam algumas pessoas que fizeram parte da minha vida e que não tiveram esse espaço no documentário. Sinto muita falta de todas as paquitas, mesmo as que não gostam de mim, as que gostam também. Mas acho que isso é um outro documentário, é o documentário das paquitas", disse.

"Vivi a vida toda do lado delas e gostaria também de saber como elas me enxergam. Eu sei qual é a minha visão através de cada uma, mas queria saber a visão delas, do que elas viveram, do que elas estão vivendo. Sinto falta disso. O documentário teria que ser uma série com primeira, segunda e terceira temporada", acrescentou Xuxa.

A apresentadora refletiu sobre as pessoas que atravessaram sua vida duranta décadas de sua carreira e o motivo de algumas não estarem no documentário. "Sinto falta de algumas pessoas que passaram por mim e que não falaram ou que não tiveram essa chance e essa oportunidade por ser um espaço pequeno, infelizmente".

Formato de série

Em formato de série, o documentário tem direção de Pedro Bial e deve trazer bastidores do sucesso da cantora, de seus relacionamentos com outros famosos e muitas polêmicas.

Segundo o Gshow, o documentário é dividido em cinco episódios que se aprofundam em temáticas como, por exemplo, a conturbada relação entre a Rainha dos Baixinhos e a diretora Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas dos anos 80 até 2002, quando romperam publicamente. E, na série, elas se reencontram e conversam.

Outro momento de grande expectativa do público é o reencontro com o ator Marcelo Ribeiro, cuja participação no filme "Amor, Estranho Amor" (1982) gerou uma série de polêmicas envolvendo a cantora. Isso porque o artista, então com 12 anos de idade, protagonizou uma cena sensual com Xuxa, que tinha 19.

Também serão mostrados depoimentos do diretor do BBB, José Bonifácio, o Boninho, e de outros grandes companheiros de Xuxa, como Renato Aragão e Sérgio Mallandro.

Assista ao trailer

60 anos de Xuxa

O documentário seriado é uma etapa da comemoração dos 60 anos de Xuxa, completados em março deste ano. Por isso, o conteúdo abrange toda a vida da cantora, passando por momentos marcantes como o início de sua carreira como modelo até o nascimento de sua filha, Sasha, que hoje tem 24 anos de idade, fruto da relação com o ator Luciano Szafir.