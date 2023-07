Ex-marido de Simaria diz que mãe das cantoras chamava Simone de ‘feia e gorda’

O jornalista Léo Dias divulgou, nesta quinta-feira (13), um trecho do livro “Até Que a Mentira Nos Separe”, escrito por Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria Mendes. Vicente relata na publicação que Mara Mendes, mãe de Simone e Simaria, não tinha problema em declarar que Simaria era sua filha preferida. No livro, ele trata a ex-mulher com o pseudônimo “Rodolfa”.

“Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa como sua filha preferida”, escreveu ele. Vicente ainda descreve um episódio em que Mara chama Simone de adjetivos como “feia e gorda”.

De acordo com ele, isso ocorreu na presença de vários outros membros da família. “Você me dá menos coisas”, ainda teria dito Mara à Simone.

Ele também diz que não entendia como ninguém foi capar de impedir essas atitudes de Mara. Vicente, inclusive, diz que ele mesmo optou por ficar de fora da dinâmica familiar.

O ex de Simaria ainda diz que passou a notar o mesmo comportamento de Mara na ex-mulher, principalmente na relação com os dois filhos, Giovana e Pawel.

Ainda no livro, Vicente conta que Simaria chegou a agredi-lo fisicamente após chegar em casa de um dia de trabalho e ver que ele tinha levado os filhos para cortar o cabelo.

Conforme o autor, Simaria gostava que a dupla tivesse o cabelo comprido, pois era mais bonito visualmente, mas Vicente alega na publicação que era “inconveniente ao nível prático e diário” para as crianças. O livro "Até Que a Mentira Nos Separe” está à venda no perfil do Instagram de Vicente, por R$ 49,90.