Irmã de Luan Santana vive affair com Kevinho, diz site

Conforme o jornal Extra, a influenciadora digital Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, está vivendo um affair com o cantor Kevinho. Yasmin Brunet, amiga íntima da influencer, teria sido o cupido do casal.

Kevinho e Bruna curtiram juntos um show que Luan fez em um arraiá em São Paulo, no fim de semana. O casal, além de Yasmin e outros amigos, curtiram o show em uma área vip perto do palco.

Em novembro de 2022, Bruna terminou o noivado com o jogador do Palmeiras Raphael Veiga. Na época, ela chegou a dizer que queria curtir a fase solteira com as amigas e não pretendia conhecer ninguém para um relacionamento sério.

Já Kevinho está solteiro desde o fim do namoro com Gabriela Versiani, atual namorada de Murilo Huff. O ex-casal terminou em fevereiro de 2022.