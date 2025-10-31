Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Cantor Luan Santana

É Hit

Luan Santana é internado às pressas e submetido a exames em hospital de SP, diz colunista

Cantor começou a sentir dores na barriga e buscou atendimento médico

Redação 23 de Janeiro de 2025

É Hit

Nasce Serena, primeira filha do cantor Luan Santana e Jade Magalhães

O sertanejo anunciou a chegada da primogênita em suas redes sociais

Redação 28 de Dezembro de 2024
Foto do casamento de Jade Magalhães e Luan Santana

É Hit

Jade Magalhães mostra detalhes da cerimônia de casamento com Luan Santana; confira as fotos

Casal está à espera da primeira filha, e teve uma cerimônia privada no civil, somente com familiares na recepção

Redação 29 de Novembro de 2024
O sertanejo e a influenciadora digital serão pais de uma menina

É Hit

Luan Santana revela o nome da primeira filha com Jade Magalhães: 'É um adjetivo também'

O sertanejo e a influenciadora foram inspirados pelo nome de uma tenista norte-americana na hora da definição

Redação 22 de Novembro de 2024
Luan

Zoeira

Luan Santana cancela apresentação em show sertanejo no Rock in Rio 2024 após atraso no festival

Cantor se apresentaria no Palco Mundo ao lado de Chitãozinho e Xororó

Redação 21 de Setembro de 2024
Jade e Luan serão pais de menina

Zoeira

Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê

O casal anunciou em julho que estavam esperando o primeiro filho

Redação 20 de Setembro de 2024
Cantor Luan Santana e Jade Magalhães

É Hit

Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez do primeiro filho

Casal ainda está escolhendo os possíveis nomes do bebê

Redação 22 de Julho de 2024
Luan Santana de casaco laranja com capuz e boné

É Hit

Luan Santana passa mal e show do cantor em MG é cancelado

O artista foi levado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado

Redação 02 de Junho de 2024
Luan Santana e Jade Magalhães

É Hit

Luan Santana se declara para Jade Magalhães em meio a reconciliação: 'Sempre foi ela'

O casal havia se separado em 2020

Redação 28 de Fevereiro de 2024
Luan Santana e Jade Magalhães

É Hit

Luan Santana e Jade Magalhães reatam namoro e viajam pelo México, diz jornal

Cantor e influenciadora romperam noivado há quatro anos

Redação 20 de Fevereiro de 2024
