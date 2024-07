Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez do primeiro filho

O cantor Luan Santana, 33 anos, anunciou a gravidez do primeiro filho com a noiva Jade Magalhães, de 31 anos. A revelação foi feita pelas redes sociais, na noite desta segunda-feira (22). Em nota, a assessoria confirmou a gravidez, detalhando que Luan e Jade estão escolhendo os possíveis nomes do bebê.

"O nome dele significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", detalhou a assessoria.

A legenda da publicação foi minimalista: apenas um emoji de coração. No entanto, foi o bastante para diversos amigos e fãs surtarem com a notícia. "Meu Deus, irmão, glória a Deus, que coisa maravilhosa", escreveu o cantor Luan Pereira, enquanto uma internauta soltou: "Sempre foi ela!".

Veja também É Hit Zezé Di Camargo revela compra de novo jatinho para carreira solo É Hit Luan Santana vai se casar com Jade Magalhães após reatar romance, diz site

Noivado com Jade Magalhães

Em maio deste ano, Luan Santana anunciou o noivado com Jade. O casal havia se separado em 2020 e reatou o relacionamento em fevereiro de 2024. Jade e Luan estiveram juntos por 12 anos e chegaram a noivar. Ao portal Leo Dias, o dono de hits do sertanejo já havia dito que gostaria de casar no final deste ano ou no começo de 2025.

Após a reconciliação, Luan publicou uma declaração para Jade, em fevereiro deste ano. "Sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem", escreveu.