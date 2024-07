Zezé Di Camargo revela compra de novo jatinho para carreira solo

Com cerca de 60 shows de projeto solo agendados até o fim do ano, o cantor Zezé Di Camargo resolveu mudar toda a frota, que incluiu a compra de um novo jatinho. As informações são do Extra.

A aeronave será utilizada para deslocamento entre uma apresentação e outra pelo Brasil. O valor da nova aquisição não foi revelado.

Legenda: O valor do novo jatinho não foi revelado Foto: Reprodução / Instagram @gracielelacerdaoficial

"Acabei de reformar minha frota todinha. Comprei um ônibus novo, uma carreta nova, um jatinho Zezé Di Camargo Rústico... Estou terminando de decorar meu escritório em São Paulo, em Alphaville", disse o cantor para o canal de André Piunti, no YouTube.

Projeto Rústico

"O 'Rústico' é um projeto que começou meio despretensioso e foi crescendo muito. Um caminho sem volta", disse o sertanejo, que tem outros 52 shows em dupla com o irmão Luciano previstos até o fim do ano.

Zezé se apresentou no último sábado (20) no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e de lá seguiu com Graciele Lacerda de jatinho para a fazenda em Goiás. Antes, na noite de sexta, o cantor se apresentara em Resende Costa, Minas Gerais.