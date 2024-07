Fortal 2024 termina com destaque à música baiana com Bell, Ivete e Banda Eva

Depois de três dias de muita folia e música, o Fortal 2024 chega neste domingo (21) ao quarto e último dia marcado pelo melhor do axé baiano. A noite abriu com Bell Marques, que se apresentou nos quatro dias de festa da micareta.

Comandando o Siriguella, o cantor baiano tanto homenageou quanto recebeu homenagens de fãs. O artista cantou “Chicleteiro eu, chicleteira ela” especialmente para uma fã que acompanha a carreira dele desde os 13 anos.

Legenda: Bell Marques se apresentou nos quatro dias do Fortal 2024 e recebeu carinho dos fãs Foto: Ismael Soares

Depois, Bell foi também tietado por outro fã que já viajou para 10 estados e até dois países para ver o ídolo.

Na sequência, foi a vez de Ivete Sangalo fazer a festa com o Se Lança. Em entrevista descontraída ao Diário do Nordeste antes de subir no trio, a rainha do axé falou sobre a preparação para as voltas do trio.

“Pra mim hoje significa o primeiro dia, com o fogo que eu tô aqui. Numa cidade como Fortaleza, a gente perde logo o juízo”, brincou.

A cantora ainda adiantou que novidades da carreira devem marcar os próximos meses. “Tudo que será anunciado, será anunciado no segundo semestre. Eu aviso, não se preocupem”, tranquilizou os fãs.

No trio de Ivete, o ex-BBB Lucas Buda curtiu a apresentação da artista.

Legenda: Bell Marques, Ivete Sangalo e Banda Eva, Tomate e Tuca Fernandes encerram Fortal 2024 Foto: Ismael Soares

A programação do corredor da folia do último dia de Fortal 2024 conta ainda com o bloco Brahma, com Banda Eva, Tomate e Tuca Fernandes. Já no Camarote Mucuripe, Belo, Dennis, Diego Facó e Xanddy Harmonia estão na lista de atrações.