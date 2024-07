Bell Marques elogia energia do Fortal 2024: 'você tem que viver para entender'; veja fotos

O cantor Bell Marques, presença marcante nas edições do Fortal, elogiou a energia da festa, declarando que é preciso viver a experiência para entender. Na noite desta sexta-feira (19), ele agitou o Corredor da Folia do evento com as músicas preferidas do público. Com a animação de sempre, celebrou a presença na segunda noite do Fortal 2024 em entrevista ao Diário do Nordeste.

"Eu sempre digo para as pessoas que são de fora, que elas têm que vir. O Fortal é uma festa idiossincrática, você tem que viver ele para entender ele. Ele não é um carnaval fora de época comum, é um carnaval que tem uma vibe completamente diferente, reúne uma tribo de todas as idades".

Para Bell, é a diversidade que move o Fortal. "Depois do Carnaval de Salvador, eu diria que é um dos maiores eventos que nós temos. Não é um evento em tamanho, é um evento em grandiosidade. É uma festa incrível".

Com 46 anos de carreira, comentou que diferentes gerações já passaram por ele.

"Cada dia que passa, a responsabilidade aumenta. Vejo fãs de 13, 14 e 15 anos. Com isso, eu provo duas coisas. Eu provo que a idade não tem limite e que minha música, minha estrutura e meu alicerce foi muito bem plantado". Bell Marques Cantor

Na perspectiva do cantor, suas músicas encantam tantos públicos por tratar sobre o amor, um tema que pode atravessar pessoas de diferentes idades. "Falo coisas positivas, e que é do amor que precisamos para viver, e acho que é isso que atrai as pessoas".

Na segunda noite do Fortal 2024, os foliões ainda contaram com a apresentação de Henry Freitas, Pedro Sampaio, Claudia Leitte e Vina Calmon.

Veja também É Hit Claudia Leitte leva tema 'Parque de Diversões' para o Fortal 2024; veja entrevista É Hit Carioca comemora 50 anos no bloco de Bell Marques no Fortal 2024: 'botei até palmilha'

Veja fotos da segunda noite de festa

Legenda: Para Bell Marques, o Fortal tem uma energia única Foto: Kid Júnior

Legenda: Claudia Leitte foi uma das atrações desta sexta-feira (19) Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões vibraram ao som das músicas de Claudia Leitte Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões curtem Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Festa reúne pessoas de diferentes idades e gostos Foto: Kid Júnior

Confira a programação do Fortal 2024 de sábado (20)

Corredor da folia

Claudia Leitte (Largadinho)

Léo Santana (Vem com o Gigante)

Bell Marques (Siriguella)

Ricardo Chaves (Trio Independente)

Camarote Mucuripe