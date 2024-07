Carioca comemora 50 anos no bloco de Bell Marques no Fortal 2024: 'botei até palmilha'

Para a carioca Paula Nunes de Paula, o aniversário de 50 anos não podia ser comemorado de forma diferente: tinha que ser ao som e presença de Bell Marques. Como não podia levar o cantor para a própria festa de aniversário, decidiu pegar um avião até Fortaleza e, nesta sexta-feira (19), comemorar no Corredor da Folia do Fortal 2024. "Estou preparada. Botei até palminha no meu tênis e quero pular até o final", disse.

"Fiz 50 anos dia 17 de julho. Vim comemorar em Fortaleza com a minha afilhada, porque eu amo o Bell e eu não poderia pagar para ele ir na minha festa. Então, eu vim aqui", explicou, com simplicidade e bom humor.

Veja também É Hit Claudia Leitte leva tema 'Parque de Diversões' para o Fortal 2024; veja entrevista É Hit Primeira noite do Fortal 2024 tem pagode baiano e axé raiz agitando multidão; veja fotos

Em entrevista ao Diário do Nordeste, revelou que é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, mas que essa já é a segunda vez em Fortaleza. "A primeira foi há vinte anos atrás, no Fortal de 2005". Agora, vinte anos depois, retorna para terras cearenses acompanhar um de seus artistas preferidos.

Paula, que chegou a assistir shows de Bell Marques no Rio de Janeiro e em Vitória, está empolgada para escutar "Voa, voa" e "Sou Chicleteiro". Mas essas são apenas algumas das muitas favoritas do artista. "Eu usei as músicas de Bel no meu casamento", revelou.

Na segunda noite do Fortal 2024, os foliões ainda contam com a apresentação de Henry Freitas, Pedro Sampaio, Claudia Leitte e Vina Calmon.

Confira a programação do Fortal 2024 nesta sexta-feira (19)

Corredor da folia

Henry Freitas + Pedro Sampaio (Hype)

Claudia Leitte (Largadinho)

Bell Marques (Siriguella)

Vina Calmon (Trio Independente)

Camarote Mucuripe