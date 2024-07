Primeira noite do Fortal 2024 tem pagode baiano e axé raiz agitando multidão; veja fotos

Coração acelerado, dança nos pés e muita folia. O Fortal 2024 começou com a conhecida energia de alegria e animação, nesta quinta-feira (18), com a mistura de ritmos para tirar do chão a multidão de foliões.

A Cidade Fortal conta com diversas apresentações, com muito pagode baiano e axé raiz. O bloco Vumbora conta com a apresentação de Bell Marques, Rafa e Pipo, enquanto O Vale conta com Alinne, e o Bagunça, com o grupo Parangolé.

Além do corredor da folia, há também apresentações diferenciadas, no Camarote Mucuripe, com Banda Eva, Eric Land, Mc Daniel e KVSH.

Veja fotos da primeira noite de festa

Legenda: Alinne (O Vale) animou o circuito do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões curtiram as músicas no circuito do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Alinne se apresentou no Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: O bloco Bagunça contou com a apresentação do grupo Parangolé Foto: Kid Júnior

Legenda: Primeiras apresentações do Fortal 2024 começaram nesta quinta-feira (18) Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões curtindo o corredor do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Muita dança, risadas e beijos foram registrados na primeira noite do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Confira a programação do Fortal 2024 de sexta-feira (19)

Corredor da folia

Felipe Amorim + Xand Avião (Hype)

Claudia Leitte (Largadinho)

Bell Marques (Siriguella)

Vina Calmon (Trio Independente)

Camarote Mucuripe