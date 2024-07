Simone Mendes comenta sucesso da dancinha 'São Amores' no Camarote Mucuripe'; assista

Veterana no Fortal, a cantora Simone Mendes foi atração no segundo dia do Camarote Mucuripe, na noite de sexta-feira (20). Em entrevista, a sertaneja falou sobre os últimos lançamentos da carreira.

"Acabou de sair duas músicas do meu novo trabalho. Para minha surpresa, 'Mulher Foda', que é uma música linda para as mulheres fortes, já está no top 100 do Spotify. Estou muito feliz, é um presente para minha história e meu trabalho. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai chegar ao top 1", celebrou Simone Mendes.

Assista à entrevista:

A cantora também comentou sobre o sucesso de uma antiga música de forró dela, regravada pela cantora Pabllo Vittar— o hit "São Amores" — que viralizou com uma "dancinha" nas redes sociais feita por uma estrangeira. "Eu ainda não aprendi. É muito bom para rir. Com certeza vou fazer esse daí eu vou fazer e botar lá no meu Tik Tok", ressaltou a sertaneja.