Simone Mendes fica confusa com meteoro durante show: ''Achei que fosse um raio'

A cantora Simone Mendes não entendeu o "clarão" no céu causado por um meteoro, em Tamboril, no Sertão de Cratéus, na madrugada deste sábado (13), conforme declarou nas redes sociais. Uma funcionária chegou a falar sobre o fenômeno com a equipe no momento, mas o grupo só acreditou ao ver os vídeos.

"E o meteoro de ontem? Deu um clarão e eu achei que fosse um raio, sei lá", comentou a artista na tarde deste sábado. O fenômeno foi visto no evento Tamboril Fest 2024 onde a cantora cearense Thayline Vasconcelos, de Nova Russas, fez uma participação.

Logo após concluírem a canção "Daqui pra Sempre", que encerra a letra com "Eu te amo até o fim dos tempos", um meteoro cruzou o céu, sendo visto no município cearense.

Ao lado da colaboradora, nesta tarde, Simone demonstrou a surpresa com o fenômeno. "Ninguém acreditou em mim", protestou a mulher. "Todo mundo vê e saiu em todo canto (na internet), e a gente pode comprovar o que foi visto. É muito louco um negócio desses", acrescentou a cantora.

Simone usa as redes sociais para compartilhar os bastidores da rotina de shows e contextualizou os fãs que, apesar de precisar dormir na madrugada, não consegue deixar de acordar antes de 9h30.

"Eu ia ver meus filhos e meu esposo, mas o tempo fica apertado. Resolvi descansar um pouco", declarou após "virar" várias noites de sono durante a última semana.

A cantora Thayline interpretou a luz como um bom sinal: "É do céu que vem minha base e meu alicerce, que por onde eu passe o céu sempre ilumine e que eu possa saber que sempre vai ter um Deus a me guardar", escreveu.

O que foi o clarão no Nordeste?

Conforme a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o fenômeno avistado se trata de um bólido, um tipo de meteoro muito luminoso.

Os meteoros ocorrem quando um pedaço de rocha espacial atravessa a atmosfera da Terra. A entidade está apurando as causas da ocorrência.