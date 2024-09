Luan Santana cancela apresentação em show sertanejo no Rock in Rio 2024 após atraso no festival

O cantor Luan Santana cancelou sua participação no show "Para Sempre Sertanejo", que ocorreria na noite deste sábado (21), no Rock in Rio (RiR) 2024. O cancelamento ocorre após atraso de mais de uma hora na sequência de apresentações do festival.

De acordo com comunicado divulgado pela assessoria do artista, o atraso na apresentação impactaria outra agenda do cantor na cidade de São José, em Santa Catarina, marcada para ocorrer ainda neste sábado.

"É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no RiR, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC)", diz o comunicado.

O show "Para Sempre Sertanejo", que será comandado por Chitãozinho e Xororó, contava com a participação de Luan Santana, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior e Simone Mendes. A performance estava prevista para iniciar as 21h10, no Palco Mundo.

Todavia, devido ao atraso de mais de uma hora no início das atividades no palco, o show foi remarcado para 22h40, o que inviabilizou a permanência do cantor no evento.

Ao G1, a organização do festival comunicou o cancelamento da participação de Luan Santana, mas disse que o show continuará tendo a mesma duração prevista e com as demais presenças.

"Luan Santana cancelou sua participação no show 'Para Sempre Sertanejo'. O show acontece hoje, 21, no Palco Mundo, com horário inicialmente previsto para 21h10. O cantor estava com dois shows agendados para hoje. Para Sempre Sertanejo está confirmado com ajuste de horário para às 22h40. Nele, Chitãozinho e Xororó recebe Ana Castela, Simone Mendes e Junior", alegou o festival em nota.