Shawn Mendes posta foto com o pai em paisagem carioca antes do Rock in Rio: ‘Eu te amo, Brasil’

O cantor Shawn Mendes publicou, neste sábado (21), um registro ao lado do pai, Manuel Mendes, no qual os dois aproveitam a paisagem do Rio de Janeiro. O canadense está na cidade para o show que realizará no último dia do Rock in Rio, neste domingo (22).

“Eu te amo, Brasil”, escreveu Shawn em português e com o emoji da bandeira do País. Em um segundo story, o cantor publicou outra foto da orla e ressaltou: “Este país é tão mágico.”

Desde a última quinta-feira (19), o artista vem compartilhando momentos na capital carioca. Ele foi visto em uma praia no Recreio, enquanto jogava bola com a namorada Jocelyn Miranda e aproveitou, ainda, para surfar.

Shawn também divulgou um registro no hotel onde está hospedado em Ipanema, e chegou a acenar para uma multidão de fãs na rua. "Meu Deus, Brasil, eu senti saudade", escreveu na legenda do story, no qual anda pelo quarto e mostra a vista da praia.

Legenda: Shawn fez stories em quarto de hotel Foto: Reprodução/Instagram

O artista é a última atração do Rock in Rio, no dia em que o Palco Mundo recebe Luísa Sonza, NE-YO e Akon. O domingo também terá Mariah Carey como grande nome internacional.