Ivete Sangalo celebra carreira, flutua sobre público e leva gêmeas ao Rock in Rio; confira destaques

A cantora Ivete Sangalo abriu em grande estilo os shows do Dia Delas, programação comandada pelas divas pop, no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 nesta sexta-feira (20). Com uma apresentação eletrizante que contagiou a plateia do início ao fim, Veveta mostrou porque leva o título de artista que mais se apresentou na história do festival carioca. Animada, a artista afirmou que o show representa a retomada das comemorações dos seus 30 anos de carreira, após o cancelamento da turnê 'A Festa'.

Entre os destaques da performance, a baiana voou sobre a plateia presa a cordas, beijou a cantora Liniker ao lançar uma música inédita e demonstrou todo o domínio da plateia ao entoar: "eu estou nesse palco há 19 anos e vou estar sempre que eu quiser", arrancando gritos do público.

A rainha do axé music chegou à Cidade do Rock nesta tarde acompanhada das filhas gêmeas, Helena e Marina, do filho Marcelo e do marido Daniel Cady. Ela apostou em um body cor de rosa, cravejado de cristais, e botas de cano longo cobertas de plumas para arrematar o look, combinado com mechas também cor de rosa no cabelo.

Com esse visual, 'Mainha', como é chamada carinhosamente pelos fãs, entrou no palco cheia de energia ao som de "Tá solteira, Mas Não Tá Sozinha", emendando com o hit do Carnaval 2024, "Macetando". 14 bailarinos preencheram o palco de Ivete, que pediu aos fãs para fazer da Cidade do Rock um carnaval. Os dançarinos receberam a estrela tocando trompetes, uma referência ao icônico show de Beyoncé no festival internacional Coachella, em 2018.

O setlist passeou por clássicos de sua carreira e canções consagradas mais recentes como “Cria da Ivete”, “Festa”, “O Mundo Vai”, “Beleza Rara” e “Só Love na Cabeça”.

Parceria com Liniker

Em um dos momentos mais celebrados da apresentação, Veveta convidou a cantora Liniker ao palco, onde elas dividiram os vocais de "Seus Recados", colaboração inédita das duas, que levaram o público à loucura ao trocarem um selinho. A música já está disponível nas plataformas digitais.

Veja vídeo

Ivete ainda apareceu suspensa por uma estrutura de cordas sobre o público. "Quero ficar mais perto de vocês", disse a artista, flutuando por vários lugares da plateia.

As gêmeas Helena e Marina também subiram ao palco da mãe no final do show, pulando com pompons de pelúcia cor de rosa nos pés, combinando com as botas de cano alto da cantora.

Ivete Sangalo volta ao palco do Rock in Rio neste sábado (21) para se apresentar no “Para Sempre Pop”. Nesse segundo show, Veveta se junta aos cantores Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos no Palco Sunset.