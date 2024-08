Ivete Sangalo compra casa em Orlando por R$ 5 milhões

A cantora Ivete Sangalo comprou uma mansão nos Estados Unidos, em Orlando, próximo aos parques da Disney, conforme o Extra, por cerca de R$ 5 milhões.

O imóvel fica em Lake Nona, tem cinco suítes, sendo a master com banheira vitoriana, closets separados, além de escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar. O imóvel tem ainda pé direito alto, sala de estar, jantar e cozinha num só ambiente integrado, no térreo.

Veja também Zoeira Filhas de Silvio Santos desistem de vender Jequiti após receberem oferta abaixo do valor de mercado Zoeira Marvel é condenada a pagar R$ 200 mil para família de técnico que morreu em bastidores de gravação

A área gourmet da mansão reúne forno para pizza e o tradicional churrasco americano, além de sauna, espreguiçadeiras e cadeiras ao redor de uma lareira externa e a piscina, todos com vista para o lago que dá nome ao condomínio, além de garagem para quatro carros.

Ivete comprou a casa com a corretora brasileira Vivi Branco, que já vendeu casa para famosos como Deborah Secco, Simone Mendes e Rodrigo Faro.

Visita para Preta Gil

No domingo (25), Ivete Sangalo esteve em São Paulo, no hospital que Preta Gil está internada para retomar seu tratamento contra o câncer, para prestar apoio a amiga. A própria Preta mostrou a visita especial nas suas redes sociais.