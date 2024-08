Filhas de Silvio Santos desistem de vender Jequiti após receberem oferta abaixo do valor de mercado

Responsáveis pela gestão do Grupo Silvio Santos, as filhas do apresentador desistiram de vender a Jequiti Cosméticos, como planejavam anteriormente. A mudança de planos teria ocorrido após as herdeiras descobrirem que a empresa valia mais do que o valor oferecido pela possível compradora.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a gigante farmaucêutica Cimed estaria interessada em adquirir o empreendimento. Inicialmente, a empresa teria oferecido R$ 400 milhões em troca de 100% das ações da Jequiti. As filhas do apresentador, no entanto, pediram que a proposta fosse aumentada. A solicitação foi atendida pela Cimed, que adicionou mais R$ 50 milhões à oferta.

Apesar do aumento, a negociação não avançou, pois as herdeiras do comunicador foram informadas que a empresa cosmética valia cerca de R$ 654 milhões. Desta forma, caso a transação fosse concluída, a Jequiti seria vendida por uma quantia abaixo do seu valor de mercado, o que resultaria em um prejuízo de R$ 204 milhões.

Sem intenção de aumentar ainda mais a proposta, a Cimed encerrou a negociação. Ainda assim, a possibilidade de novas conversas entre os grupos no futuro não foi descartada.

A venda da Jequiti teria sido discutida dentro do Grupo Silvio Santos após a empresa entender que deveria concentrar sua atenção no SBT, considerado o principal negócio do grupo.