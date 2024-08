STF finaliza briga judicial entre Rachel Sheherazade e Silvio Santos

O ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal) desconsiderou o último recurso apresentado pela defesa da jornalista Rachel Sheherazade na ação trabalhista que ela movia contra o SBT. As informações são do site Notícias da TV.

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) havia condenado a emissora a pagar R$ 8 milhões por suposta fraude ao contratar Rachel como PJ (Pessoa Jurídica), enquanto ela alegava desempenhar funções típicas de uma funcionária com registro CLT. A jornalista também chegou a acusar Silvio Santos de assédio moral e censura.

A ação foi derrubada em dezembro do ano passado após Moraes julgar improcedente a ação trabalhista e pedir a cassação da sentença. Os advogados de Rachel contestaram a decisão, mas novamente o ministro decretou a extinção do processo.

A defesa criticou a decisão. "Denota-se, portanto, que a decisão realmente apreciou de forma genérica o recurso, ignorando diversos pontos de suma relevância que foram amplamente fundamentados. Isso exigia, com todo o respeito, uma atenção redobrada", disse o advogado.

"O que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissões e contradições, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas", retrucou Moraes.

RELEMBRE O CASO

Rachel Sheherazade foi demitida do SBT em 2020. No ano seguinte, a jornalista entrou com um pedido de indenização na Justiça no valor inicial de R$ 20 milhões.

Os advogados deram ênfase ao Troféu Imprensa de 2017, ocasião em que Rachel afirmou ter sido constrangida em rede nacional por Silvio Santos. Durante o evento, o apresentador declarou que a apresentadora não devia dar sua opinião na TV.

"Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias, e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta", disparou na época.

INDIRETA SOBRE A MORTE DE SILVIO SANTOS

Internautas apontam que Rachel Sheherazade soltou uma indireta nas redes sociais, nessa segunda-feira (19), após não ter falado sobre a morte do comunicador Silvio Santos publicamente.

"É um privilégio não se encaixar", diz imagem publicada pela jornalista no Instagram. "E você? Segue a manada ou faz seu próprio caminho?", continuou ela na legenda.