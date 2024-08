Rachel Sheherazade manda indireta após ser cobrada para se pronunciar sobre morte de Silvio Santos

Rachel Sheherazade soltou uma indireta nas redes sociais, nessa segunda-feira (19), após ignorar a morte do comunicador Silvio Santos, no último sábado (17). "É um privilégio não se encaixar", diz imagem publicada pela jornalista no Instagram. "E você? Segue a manada ou faz seu próprio caminho?", continuou ela na legenda.

Rachel não se pronunciou sobre o falecimento do dono do SBT no fim de semana, mesmo tendo trabalhado por anos na emissora. Atualmente, ela está na Record.

Seguidores da apresentadora criticaram a postura dela: "Empatia, Rachel. Empatia", escreveu um internauta. "Ingratidão não é encaixe. É personalidade. Uns têm, outros...", disse mais um. "Perdeu mais uma oportunidade de ficar calada", complementou outro. Contudo, houve quem concordasse com a jornalista: "É sobre isso", falou uma pessoa.

Veja também Zoeira Médico de Silvio Santos narra últimos momentos do apresentador e revela lição Zoeira Criminosos usam morte de Silvio Santos para tentar aplicar golpes; veja Zoeira Silvio Santos gravou programa de namoro com cearenses e até dançou forró no palco; relembre

Relação com Silvio Santos

Rachel e Silvio tiveram uma relação conturbada, especialmente após 2017, quando o comunicador, então patrão da jornalista, chamou a atenção dela durante uma edição do Troféu Imprensa.

Segundo o portal Na Telinha, devido ao episódio, Rachel processou Silvio por danos morais, alegando que o chefe teria sido misógino e feito comentários "inapropriados e machistas" ao afirmar que ela não deveria emitir opiniões ao vivo, apenas ler as notícias.

Em 2022, a Justiça reconheceu que houve misoginia nas falas do dono do SBT, e a emissora foi condenada a pagar R$ 500 mil de indenização por danos morais. No entanto, o valor foi reduzido para R$ 400 mil.